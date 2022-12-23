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Antalyaspor: 0 - Ankaragücü: 2 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Giriş: 23.12.2022 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor: 0 - Ankaragücü: 2 MAÇ SONUCU
AA
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 64'ü gösterdiğinde Malcuit'in asistinde Jese Rodriguez Ankaragücü'nü öne geçirdi. Kalan dakikalarda Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, yaptığı değişikliklerle skoru dengelemeye çalışsa da ev sahibi golü bulamadı. 90+11'de ise Ali Sowe attığı golle farkı ikiye çıkardı ve Ankaragücü sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü ligde iki maç aradan sonra galibiyete uzanarak 16 puana yükseldi, Antalyaspor ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından bu yenilgiyle 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.

30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.

44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.

45+4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 83 Cemali Sertel), Fernando, Ufuk Akyol (Dk. 77 Fredy), Ghacha (Dk. 77 Admir Mehmedi), Luiz Adriano, Larsson (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Radakovic, Malcuit, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diack), Beridze (Dk. 64 Jese), Pedrinho (Dk. 89 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 79 Chatzigiovanis), Sowe

Goller: Dk. 64 Jese, Dk. 90+7 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Radakovic, Dk. 87 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü). Dk. 73 Luiz Adriano, Dk. 82 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

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