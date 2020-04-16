Antalyalı "Örümcek Adam" yaşlıların da "kahramanı" oldu

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren merak saldığı dansla dikkatleri üzerine çekti. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini zorlanmadan yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağladı.Antalya'nın en işlek caddelerinde, parklarında "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşıp, mini şovlar yapan, Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek depremzede çocukları gösterileriyle eğlendiren Burak Soylu, Kovid-19 tedbirleri sırasında da kolları sıvadı. Soylu, bu sefer kostümünü, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydi.İnsanların verdikleri listeye göre, market ve manavdan ihtiyaçlarını adreslere ulaştıran Soylu, komşularının evlerini tek tek dolaşıyor. Kostümüyle Soylu'yu karşılarında gören yaşlılar ve esnaf, önce şaşırıyor, ardından yardımseverliği dolayısıyla tebrik ve teşekkür ediyor.- "Benim süper gücüm iyilik yapmak"Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Örümcek Adam" karakterini çok sevdiğini, hayatını tamamen buna göre şekillendirdiğini söyledi.Üzerinde "Spiderman" yazdığı 1964 model klasik otomobil ya da motosikletiyle yollara düşerek insanlara sevgi dağıttığını anlatan Soylu, insanları mutlu etmekten beslendiğini dile getirdi.Kovid-19 salgını nedeniyle park ve caddelerde mini gösteriler yapmaktan vazgeçtiğini belirten Soylu, evde boş durmaktansa iyilik yapmaya devam etmek istediğini, yaşlıları ve çocukları ziyaret ettiğini söyledi.Soylu, insanların mutluluğuna ortak olduğunu belirterek, "Benim süper gücüm iyilik yapmak. Bunun için de insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Mahallelinin dostu 'Örümcek Adam' olarak her zaman yardıma hazırım." dedi.- "Örümcek Adam'ı seviyoruz"80 yaşındaki Şükriye Balcı, devletin sıkı tedbirleri sayesinde salgından kısa sürede kurtulacaklarına inandıklarını bildirdi.Yaklaşık 1,5 aydır evinden çıkmadığına değinen Balcı, "Bugün de ekmeğimizi, sütümüzü 'Örümcek Adam' getirdi, sağ olsun. 'Örümcek Adam'ı seviyoruz. Bu hastalıktan kurtulmamız için herkes bizim gibi evde kalmalı. Devlet elinden geleni yapıyor. Sağlık çalışanlarına da Allah güç kuvvet, versin. Gece gündüz çalışıyorlar. Herkes fedakarlık gösterirken, vatandaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yapmalılar." diye konuştu.İsmail Balcı (81) ise Türkiye'nin bu sıkıntılı günleri en kısa sürede atlatacağına inandığını vurgulayarak, "Örümcek Adam'ı karşımızda görünce çok şaşırdık. Teşekkür ederiz. Çok iyi bir insana benziyor." dedi.Muzaffer Çakır (70) ise evden çıkmadıklarını, çocuklarının Balıkesir ve Diyarbakır'da yaşadığını söyledi. İhtiyaçlarını komşularının karşıladığını dile getiren Çakır, "Bugün de 'Örümcek Adam' imdadımıza yetişti, ihtiyaçlarımızı karşıladı. Sağ olsun." ifadesini kullandı.
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