17 NİSAN 2020
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Antalyalı "Örümcek Adam" yardımseverliğiyle gönüllere dokundu

Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, yardımseverliğiyle insanların gönüllerini kazandı.

17.04.2020 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyalı
AA

Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giyen Soylu'nun yardımseverliği, "Antalyalı 'Örümcek Adam' yaşlıların da 'kahramanı' oldu" başlığıyla haberlere konu olmasının ardından herkesin dikkatini çekti.

Yaşlıların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, gönüllere dokundu. Kostümünün üzerine taktığı maske ile de insanları maske kullanmaya teşvik eden Soylu, sosyal medyadan kendisine gösterilen ilgiden de oldukça memnun.

Antalyalı Örümcek Adam'ın traktör üzerindeki, manav ve yaşlılarla fotoğrafları Twitter'in güncel konular (Trend Topic) sıralamasına da girdi.

Soylu'nun fotoğrafları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, "Bu adam Örümcek Adam kostümü giymemiş. Örümcek Adam olmuş", "Örümcek Adam ağlarını iyilik için örmüş", "Gerçek Örümcek Adamlar bile bu kadar gerçekçi poz vermedi", "Gerçek Spiderman Antalyalı olabilir mi?", "Traktör üzerindeki fotoğraflar 2020 yılının en güzel görüntüsü." gibi yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar ise Örümcek Adam'ın yaşlı teyzelerle konuştuğu fotoğrafların altına esprili dille, "Sağa sola ağ atman kuzum", "Kavga etmeyin kuzum, oraya buraya atlamayın", "Her yeri ağ yapmışsın, temizle temizle belim ağrıdı teyzem" gibi yorumlar yaptı.

- "Herkesin içinde 'iyilik' adı verilen bir süper gücü var"

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Elazığ depremi sonrasında da bölgeye giderek depremzede çocukları gösterileriyle eğlendirdiğini belirten Soylu, Kovid-19 salgınına karşı yetkililerin aldığı tedbirlere uyulmasına dikkati çekmek için hareket ettiğini dile getirdi.

Toplumun moralini yükseltmek için iyilik yapmaya devam edeceğini vurgulayan Soylu, "Evde kal' çağrısına bir nebze de olsa dikkati çekebildiysem çok mutluyum. Sadece benim değil, herkesin içinde 'iyilik' adı verilen bir süper gücü var ve insanlar bunu kullanmalı." dedi.

 

 

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