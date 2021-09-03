Antalya’da çıkan orman yangını söndürüldü

İHA

Akseki’nin Salihler Mahallesi yakınlarında Herse Yaylası'nda dün saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına, Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri 5 adet arozöz, 2 adet su ikmal aracı ve bir adet ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Düzlerçamı, Manavgat ve Alanya’dan gelen yangın söndürme helikopterleri de alevlere müdahale etti.

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.