DHA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce `zenginleştirilmiş saf alüminyum´ maddesinin Antalya'da satılmak istendiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sonucu nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirtilen 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgisi bulunan ve aranan bir şüpheli ise yapılan takip sonucu Aksaray´da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nca yapılan inceleme sonucunda ele geçirilen maddenin yüzde 99,7 oranında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu tespit edildi.