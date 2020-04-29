Antalya’da tamir için sanayiye getirilen kamyonette bir kişi ölü bulundu

AA

Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette hareketsiz yatan kişiyi gören çalışanlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem alan sağlık ekiplerinin maske takıp tulum giyerek yaptığı kontrolde araç içindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ise hayatını kaybeden kişinin yalnız yaşayan Orhan Barut (53) olduğu belirlendi.

Barut'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hayatını kaybeden Barut'un uzun süredir çalışmadığı, alkolik olduğu ve sanayideki başka birine ait kamyoneti yatmak için kullandığı öğrenildi.