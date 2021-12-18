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Antalya’da parkta çıkan kavgada acı haber 2 buçuk ay sonra geldi

Antalya’da parkta 2.5 ay önce başından sopayla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın ağabeyinin de 5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

18.12.2021 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya’da parkta çıkan kavgada acı haber!
DHA

Edinilen bilgiye geçtiğimiz eylül ayında Muratpaşa ilçesindeki bir parkta, 41 yaşındaki Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine başından sopayla yaralanan Bekir Veziroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2.5 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Veziroğlu, dün hayatını kaybetti. Veziroğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Veziroğlu'un cenazesi kardeşi Bahattin Veziroğlu’na teslim edildi. Cenazenin Adapazarı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Şüphelinin ise olaydan sonra yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

"KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Bekir Veziroğlu’nun mobilyacılık yapan kardeşi Erdoğan Veziroğlu’nun da 5,5 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Kepez ilçesiVarsak bölgesindeki bir höyükte Erdoğan Veziroğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu. 14 Mayıs 2016'da yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 8’i ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Şüphelilerin Veziroğlu'nusırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedin yerini 3 kez değiştirdikleri belirlenmişti.

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