Antalya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yusuf Kıvradım'ın kullandığı 07 BSG 99 plakalı kamyonet, Tuzlaburun Caddesi'nde ara sokaktan çıkan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 FT 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.