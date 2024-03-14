Antalya'yı "süper hücre" vurdu: Uçuşlar aksadı, seralar zarar gördü

2 SAATTE 58 KİLOGRAM YAĞIŞ

Gök gürültülü kuvvetli yağış özellikle Muratpaşa ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 2 saat etkili olan sağanağın ardından Muratpaşa’da metrekareye 58 kilogram, uçuşların etkilendiği Antalya Havalimanı’na ise 50 kilogram yağış düştü.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgarın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez. Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir. Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.