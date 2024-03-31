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        Haberler Gündem Antalya Belediye başkan adayları kimlerdir? Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye başkanı kimdir?

        Antalya Belediye başkan adayları kimlerdir? Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye başkanı kimdir?

        Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Antalya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:17
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        Antalya Belediye başkan adayları kimlerdir? Antalya Belediyesi hangi partide? Antalya Belediye başkanı kimdir?
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        Antalya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Belediye Başkanlığını 714301 alınan oy ve %50.62 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muhittin Böcek kazanmıştır.

        Antalya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 8

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        İYİ Parti 2

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        Demokratik Sol Parti 1

        Antalya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HAKAN TÜTÜNCÜ - AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHİTTİN BÖCEK - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NESRİN ÜNAL - İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERDAR ÜSKÜPLÜ - VATAN Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ SONGÜL - BĞMSZ Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NİMET ÇAKILKAYA - TKH Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜMİT ÖZKURT - YENİDEN REFAH Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEVLÜT YAKIŞIKLI - MİLLİYOL Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OĞUZ ERSÖZ - ZP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KIVANÇ ÇETİNKAYA - DEVA Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAKAN ŞAKLAR - DSP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAZLI ECE MUTLU - TKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERSAN BİLGİN - SP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SULTAN BAYRAM - HAKPAR Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KEMAL BÜLBÜL - DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ELİF BİLEN TAŞ - EMEP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SADETTİN GÜNDÜZ - MP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU - DP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULBAKİ ÖZDEMİR - HÜDAPAR Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUN - AB Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSMAN KOÇ - AP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET İLTEBER BAHADIR - BTP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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