Turizmde Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya'da, Rusları taşıyan uçakların gelmesiyle turizm hareketlendi.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 22-29 Haziran arasında Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldiğini söyledi.
Hava trafiğinin özellikle Rusya'dan gelen uçuşların başlamasıyla yoğunlaştığını dile getiren Varol, Antalya'ya 8 günde gelen Rus yolcu sayısının 110 bini aştığını belirtti. Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin kente geldiğini bildirdi.
Rusya'nın Türkiye ve Antalya için önemli bir pazar olduğunu kaydeden Varol, Ruslar için de Antalya'nın tatil için ne kadar ideal bir kent olduğunun, bir haftalık yoğunlukla anlaşıldığını ifade etti.
Deniz Varol, Antalya'ya Rusya'nın dışında 25 ülkeden uçuşlar gerçekleştirildiğini aktardı.
Güvenli Turizm Sertifika programının havalimanlarında da uygulandığını anımsatan Varol, uygulamanın yerli ve yabancı misafirler tarafından takdir gördüğünü söyledi. Türkiye'de turizm camiasının salgın sürecine ilişkin yoğun emek harcadığını belirten Varol, sektörün sağlıklı, güvenli ve keyifli bir tatil sunmak için etkin önlemler alarak uyguladığını dile getirdi.
Misafirlere güven verildiğini vurgulayan Varol, şunları kaydetti:
"Antalya, çok geniş bir coğrafyanın, Akdeniz'in, Avrupa'nın turizm başkenti. Avrupa'da İspanya ile yarışıyoruz ama biz her zaman daha üstündeyiz, bunu rakamlar söylüyor. Şu dönemde vakaların ve önlemlerin azalmasıyla Rusya, Almanya gibi ülkelerin pozitif karar alması turizme olumlu yansıyor. Almanya'da meslektaşlarımızdan, internetteki arama motorlarında yapılan aramalarda en yüksek konunun Türkiye'deki tatil yörelerine ilişkin olduğu bilgisini almaktayız."
Alternatif destinasyonlarla ilgili görüşmelerin de devam ettiğini bildiren Varol, bu yıl iyi bir sezon beklendiğini aktardı.
Antalya için önemli olan Almanya, Rusya, İngiltere pazarlarından olumlu dönüşler yaşandığını ifade eden Varol, "Şu an için ciddi bir vites artırdık diyebiliriz. Vaka sayılarının düşmeye devam etmesi, aşılamanın artması, yurt dışında uçuşların açılması seyahat endüstrisi için çok önemli. Bu yıl 2019'a çok yakın rakamlara ulaşmamız mümkün." diye konuştu.
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