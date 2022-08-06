AA

Antalya'ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.