Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

Denizi, kumu, güneşi kadar antik kentleri, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Antalya, birçok ülkeden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, temmuzdan itibaren turizm hareketliliği başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetinin verildiği Antalya'da, özellikle ağustos ve eylülde turist yoğunluğu arttı.
"Turizmin başkenti" Antalya'ya 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.
- "Antalya'ya bazı ülkelerden yoğun turist trafiği oldu"
Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.
Sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Kınay, şunları kaydetti:
"Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum."
Türkiye'nin "12 ay, 4 mevsim ve 365 gün turizm yapılan bir ülke" sloganı olduğuna işaret eden Kınay, özellikle Antalya'nın yılın 12 ayında rahatlıkla ziyaret edilebileceğini ifade etti.
Antalya için kışın futbol ve golf takımlarının bu yıl daha önemli olacağını belirten Kınay, "Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Antalya'da gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli. Türkiye'ye bu sene 15 milyon turist bekliyoruz. " dedi.
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