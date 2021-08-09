Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında hava araçları 10 günde 19 bin 140 sorti yaptı

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürmek amacıyla bütün imkanlar seferber edilirken hava araçları, 29 Temmuz-7 Ağustos döneminde toplam 19 bin 140 sorti yaparak 75 bin ton suyla alevlerin kontrol altına alınmasında etkili oldu.
AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, son dönemde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde havadan tespit ve müdahale büyük rol oynadı.
Yangınların ilk çıkış anı insansız hava araçlarıyla (İHA) hızlı şekilde tespit ediliyor. İHA'larla dakikada 35 milyon dekar alan taranarak bu tespitler yapılıyor. Alevler görülür görülmez eş zamanlı olarak yangın yönetim merkezi ve müdahale araçlarına iletiliyor. Yangınlara ilk müdahaleler de genellikle havadan yapılıyor. Devam eden orman yangınlarında halen 9 İHA görev yapıyor.
15 uçak ve 64 helikopter de alevlerin havadan söndürülmesi için hizmet veriyor. Söz konusu araçlar, özellikle Antalya ve Muğla'da çıkan büyük boyutlu yangınlarda adeta mekik dokudu.
Antalya'da 29 Temmuz-7 Ağustos dönemini kapsayan 10 günlük sürede orman yangınlarına müdahalede uçak ve helikopterlerle 8 bin 744 sorti yapıldı. Bunların 7 bin 528'inin helikopterler, 1216'sının uçaklarla yapıldığı kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde kentteki orman yangınlarına toplam 35 bin 410 ton su atıldı. Bunun 20 bin 900 tonu helikopter, 14 bin 510 tonu uçaklarla belirlenen noktalara döküldü.
- Muğla'da hava araçları 10 bin 396 sorti yaptı
Muğla'da ise 10 günlük süreçte uçak ve helikopterlerle orman yangınlarına müdahale edilirken toplam 10 bin 396 sorti yapıldı. Bunların 9 bin 264'ü helikopterler, 1132'si uçaklarla gerçekleştirildi.
Bu dönemde 39 bin 590 ton su, hava araçlarıyla Muğla'daki yangın alanlarına atıldı. Helikopterlerle 25 bin 240 ton su, uçaklarla 14 bin 350 ton su alevlerin kontrol altına alınmasında kullanıldı.
Böylece her iki ilde çıkan orman yangınlarına müdahalede toplam 19 bin 140 sorti yapılırken 75 bin ton su atılmış oldu. Buralardaki sorti sayılarına bakıldığında günlük ortalama 56 ile 2,5 ton su taşıyabilen helikopterler öne çıktı.
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