Antalya Valisi Yazıcı: "Hasar tespitinin ardından üreticilere gerekli destekleri sunacağız"

Yazıcı, bir kişinin ölümüne, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya geldi.
Zarar gören seralar, portakal bahçeleri, minaresi yıkılan cami ve 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in hayatını kaybettiği otobüs durağını inceleyen Yazıcı, gazetecilere, yaklaşık 10 dakika etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle Kumluca ile Finike ilçelerinde çok sayıda çiftçinin mağdur olduğunu söyledi.
Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Yazıcı, "Hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra üreticilere gerekli destekleri sunacağız. Bir daha olmamasını diliyoruz. Tedbirli olunması gerektiğini de biliyoruz. Bu yıl mevsime girerken aşırı sıcaklardan dolayı portakallarda verim düşüklüğü vardı. Portakal bahçeleri şimdi de bu fırtına nedeniyle zarar gördü. Çiftçimizin yanındayız." diye konuştu.
Vali Yazıcı, yaralanan 5 kişinin de hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise fırtına ve dolunun 10 kilometrelik alanda etkili olduğunu belirterek, "Dolu seraları adeta parçaladı, portakalların kabuklarını da dilim dilim kesti. Nar bahçelerinde de büyük zarar var. " dedi.
Kavak Mahallesi'nde 11 dönümlük alanda portakal bahçesi bulunan Selami Karakaya ise meyvelerin çoğunun yere döküldüğünü, bahçesinden bu yıl gelir elde edemeyeceğini dile getirdi.
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