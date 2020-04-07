Antalya Valisi Karaloğlu hayırseverin bağışladığı gıdaları paketledi:

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Karaloğlu, ANFAŞ Fuar Merkezinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini, bu kapsamda bazı yasak, kısıtlamalarının uygulandığını hatırlattı.
Yasak ve kısıtlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan Vefa Destek Grupları'nın evlerinden çıkamayanlara yardımcı olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Bugün 19 ilçemizde Vefa Destek Gruplarımız çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'da 38 bin vatandaşımıza biner lira yardım dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz." dedi.
Vatandaşların nakdi yardım dışında gıda yardımına da ihtiyaç duyduğuna değinen Karaloğlu, kent merkezi olmak üzere bütün ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gıda dağıtımının yapıldığını dile getirdi.
- "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebi telefonla alınacak"
Karaloğlu, kent merkezi ve ilçelere 2 bin 500 gıda yardım kolisinin dağıtıldığını belirterek, şunları ifade etti:
"Bir hayırseverimiz olan Nergis Cömertoğlu Hanımefendi Antalya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 bin paketle destek verdi. Bu bağışla birlikte 7 bin 500 yardım paketini inşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın talebi telefonla alınacak. Hiç kimse sosyal yardımlaşma vakıflarımızın önüne gelmesin. Vatandaşlarımızı telefonla taleplerini iletecekler, ilçe kaymakamlıklarımız, sosyal yardımlaşma vakıflarımız vatandaşımızın ihtiyacını gidermeye çalışacak. Buradaki 5 bin yardım kolisi de bu şekilde dağıtımı yapılacak."
Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da mücadelemiz devam ediyor, kesinlikle gevşemek yok. Eğer biraz gevşersek önünü alamayız. İnşallah vatandaşımızın desteğiyle bunu atlatacağız." dedi.
Konuşmalardan sonra Karaloğlu ve hayırsever Nergis Cömertoğlu, gıdaların paketlenmesine yardım etti.
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