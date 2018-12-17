Antalya'da 17 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medya hesaplarında, Antalya Valiliği resmi internet sitesi görseli eşliğinde yapılan paylaşım yalanlandı.



"SOSYAL MEDYADAKİ YAYILAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ASILSIZDIR"



Valiliğin resmi Twitter hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Valiliğimizin twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz" denildi.



