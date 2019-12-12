Antalya'da bugün okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteroroloji'den yapılan kırmızı alarm uyarısının ardından dün Antalya'da şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Sosyal medyadan binlerce öğrenci Antalya Valisi'ne okulların tatil olması yönünde mesaj yağmuruna tuttu. İşte 12 Aralık Antalya okul tatili ve hava durumu...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaloğlu, dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarının susmadığını, 10 bine yakın mesaj geldiğini, yaratıcı ve zeki çocukların esprili mesajlar attığını belirterek, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için tedbir de almadık. Bir öğrencimiz, denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, 'Konyaaltı sahilinde hortum çıkmış' diye çekip bana atmış. Yaratıcı esprilere can kurban. Riske göre tedbir alacağız. Yarın da 08.00'den sonra yağışlar hafifleyecek, yarın da çocuklar tatil beklemesin. Rize'de 300 gün yağmur yağıyor."

ANTALYA HAVA DURUMU 12 ARALIK

Parçalı çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Göller Yöresi yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Antalya civarlarında kuzey, diğer tüm bölgede güney yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

UYARILAR: Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş; Burdur'un Merkez, Bucak, Çeltikçi, Ağlasun; Isparta'nın Merkez, Keçiborlu, Eğirdir, Sütçüler, Atabey ve Gönen ilçelerinde yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak.

Rüzgar; denizlerde sabah saatlerinde Gazipaşa-Anamur arasında güney ve doğu yönlerden FIRTINA şeklinde esecek.