Antalya ünlü plajlarıyla ziyaretçilerini cezbediyor

AA

Antalya kent merkezinde yer alan Konyaaltı sahili, Lara Plajı, Falez sahil bandı ve tarihi Kaleiçi'nde bulunan Mermerli Plajı, "deniz-kum-güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor.

Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında tarihi geçmişi ve kültürel yapısıyla da her mevsim turistlerin ilgisini çeken Antalya, özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Geçen yıl turizmde rekor kırarak, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçinin unutulmaz anları paylaştığı kent, bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre sessiz kaldı.

Yurt içi ve yurt dışı trafiğin açılmasıyla birlikte yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayan "turizmin başkenti", kent merkezinde denize girilebilen plajları ile de misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Antalya, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla mavi bayraklı plajı olan kent unvanını da taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ünlü plajlar, "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde de geçmiş yıllardaki renkli görüntülerin yaşanmasına hazır.

- Ünlü plajlar turist çekiyor

Temizliği ve çakıllı plajı ile ünü ülke sınırlarını aşan Konyaaltı Plajı, Türkiye’de yaz turizminin önemli rotalarından biri. Plajın bulunduğu Konyaaltı ilçesinin Likya Yolu üzerinde konumlanması da 7 kilometre uzunluğundaki sahil bandının değerini artırıyor.

Plajda güneşlenen tatilciler, Beydağları'nın karlı manzarasını izleme imkanı da buluyor. Bu manzara eşliğinde yılın hemen her ayında denize girilebiliyor.

Plajdan çıkanlar ise hayranlık uyandıran bu manzarayı izleyip, Akdeniz'e karşı çay ve kahvelerini yudumlamanın keyfini çıkarıyor.

Taşlık bir yapıya sahip plajda duş ve tuvalet imkanının yanı sıra sahil bandında çok sayıda büfe, kafe, restoran ve alışveriş alanları yer alıyor. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi kapsamında sahil bandında yapılan iyileştirmeler ile bölge 7'den 70'e tüm tatilcilerin keyifli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

Çocuk oyun alanları, paten ve kaykay pisti, yürüyüş ve bisiklet yolları, çim dinlenme alanları gibi pek çok ilgi alanının düşünüldüğü bölgede, ateşli piknik yapılmasına ise müsaade edilmiyor.

- Lara Plajı'na gidenler piknik yapma imkanı da buluyor

Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajı'nda ise birçok işletme ve halk plajı bulunuyor. Kente gelen tatilcilere önemli bir seçenek olan Lara Plajı'nın hemen arkasında piknik yapmak isteyenler için mesire alanı da bulunuyor. Ücretsiz duş ve tuvalet imkanı da bulunan Lara Plajı'na şehir içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabileceği gibi özel araçlarını kullanan tatilciler, kent merkezinden yaklaşık 30 dakikalık seyahatle kolayca ulaşabiliyor.

- Tarihi Kaleiçi'nin sokakları plaja iniyor

Tatilini kent merkezinde geçiren tatilcilerin bir başka uğrak yeri ise günübirlik tur teknelerinin de mavi tura açıldığı tarihi binlerce yıl geriye giden Kaleiçi semti.

Tarihi semtin dar ve alımlı sokaklarından süzülüp, tekne ve yatların da bulunduğu marinaya inen yerli ve yabancı turistler, Antalya'ya özgü falezler arasında yer alan Mermerli Plajı'ndan Akdeniz'in serin sularına ulaşıp, unutulmaz bir gün geçirme fırsatı buluyor.

Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu birçok tesis de manzaranın ve denizin keyfini çıkarmak isteyenlere hizmet ediyor.

- "Ayak basılmamış koylar var"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, 193 ülkeden turist ağırlayan kentin denizi, kumu ve güneşi ile önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Antalya'nın plajları ile yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir doğal güzelliği sunduğunu ifade eden Ege, plajların yaz ve kış her dönem ziyaretçi ağırlayabildiğini kaydetti.

Kentte özellikle gün batımında ve doğumunda denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu belirten Ege, şöyle devam etti:

"Plajlarında sırtınızı denize verdiğinizde unutamayacağınız bir doğal silueti görme imkanına sahip oluyorsunuz. Belki hiç ayak basılmayan koylar var. Antalya hiçbir mevsim zamana yenik düşmüyor. Bu özelliğiyle 'modası geçmeyen şehir' olarak niteleniyor. Her ziyaretinizde şehrin henüz keşfetmediğiniz farklı bir güzelliğiyle karşılaşabiliyorsunuz."

Kentin, dalış için de ideal koylara sahip olduğunu dile getiren Ege, her yıl binlerce turistin dalış için kenti ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Plajların kampçıların da rotası arasında yer aldığını aktaran Ege, Antalya'nın tatil açısından her kitleye hitap edebildiğini belirtti.

Ege, "temiz plaj" imajı veren mavi bayrak konusunda da Antalya'nın dünya kentleri arasında en fazla mavi bayraklı plaja sahip yer olduğunun altını çizdi.

,Bekir Bektaş