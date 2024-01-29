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        Haberler Gündem Güncel THY İstanbul-Ankara seferinde son dakika: Uçağa yıldırım isabet etti - Güncel haberler

        THY uçağına yıldırım isabet etti

        İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanı'na geri döndü ve sorunsuz bir şeklide inişini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:03
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        Antalya uçağına yıldırım isabet etti
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        İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

        Edinilen bilgiye göre , THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

        Uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

        Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

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