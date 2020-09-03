Antalya turizminde "Ukrayna ve İngiltere" sürprizi sevindirdi

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geç başlayan turizm sezonu, özellikle ağustosta yeniden hareketlenmeye başladı. "Turizmin başkenti" Antalya, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde büyük bir bölümü ağustosta olmak üzere 1 milyon 558 bin 737 turist ağırladı.

Antalya için en önemli pazar olan Rusya'dan ağustosta 336 bin 409, Ukrayna'dan 172 bin 118 ve İngiltere'den 75 bin 556 turist kente geldi. Bazı pazarlardaki gelişmeler ile rakamlar turizm sektörü temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile Türkiye'nin dünyaya "sağlıklı ve güvenli tatil" mesajı verdiğini söyledi.

Antalya'ya inen uçak sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Yavuz, hemen her ülkeden turist geldiğini ifade etti.

Temmuzda bir kıpırdanma, ağustosta ise ciddi bir hareketlilik oluştuğuna işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"Antalya için ağustosta çıkan tablo biraz alışageldiğimizin dışında. Rusya ile Ukrayna pazarının ağırlığını görüyoruz. Özellikle Ukrayna, diğer pazarlara göre hem önce başladı hem de geçen yılın ağustos rakamını geçti. En önemli sürprizlerden biri de İngiltere oldu. İngiltere, 2016-2017 yıllarındaki ağustos rakamlarını geçerek ilk üçte yer aldı. Almanya pazarında beklediğimiz oranda bir artış gerçekleşmedi. Akdeniz'deki turizm destinasyonları arasında Antalya'nın çok çok iyi olduğunu görüyoruz. Önümüzde 2 ay daha var, önemli bir sayı yakalanabilir. Eğer yılı 3,5 - 4 milyon civarında turistle kapatabilirsek Antalya için çok büyük bir başarı olacak. Gidişat çok iyi gidiyor."

- Antalya "güvenli tatilde" önemli bir sınav veriyor

Kovid-19 nedeniyle insanlarda bastırılmış seyahat etme, dışarıya çıkma tutkusu oluştuğunu anlatan Yavuz, tatil yapmak isteyen insanların güvenli adres arayışına girdiklerini belirtti.

Antalya'nın havalimanından konaklama tesislerine, hastanelerine kadar tatilcilere güvenli bir ortam sunduğunu vurgulayan Yavuz, "Roma'ya giden turistin yaşadığı risk ile Antalya'ya gelen turistin yaşadığı risk aynı değil, biz daha avantajlı durumdayız. Bu durumu sürdürebildiğimiz müddetçe Antalya, sezonu en az hasarla atlatmış olacak." diye konuştu.

- "Yurt dışındaki gurbetçiler daha dikkatli olmalı"

Yurt dışındaki gurbetçilerin de Türkiye'yi çok özlediğini ve uçuşların başlamasıyla yoğun bir şekilde gelmeye başladıklarını aktaran Yavuz, yıl sonundaki turist sayısında yurt dışıdan gelen Türk vatandaşların da önemli bir pay oluşturacağına dikkati çekti.

Gurbetçilerin Kovid-19 nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Yavuz, "Bir turist gelip, oteline gidiyor. Ancak gurbetçi bir aile, ülkeye geldiğinde sürekli hareket halinde oluyor. Çok daha fazla yerle ve kişiyle temas halindeler. Dönüşlerinde onların testleri, hem sağlıklarını hem de Türkiye'nin turizm kaderini etkileyebilir." değerlendirmesine bulundu.

Kovid-19 sürecini Türk turizminin başarılı bir şekilde geçirmesi dileğinde bulunan Recep Yavuz, "Türk turizmi son yıllarda önemli bir yükselme trendi yakaladı, tekrar bu süreci atlatıp, eksi günlere dönmesini arzuluyoruz." dedi.