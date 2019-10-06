06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek sarı-lacivertli takıma puan şansı tanımadı.
Antalya temsilcileri, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'ye 6 puan kaybettirdi.
Ligin 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 7. haftada ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.
Antalyaspor, bu galibiyetle taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Kırmızı-beyazlı takım, sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 31. maçında ilk yenilgisini yaşattı.
Süper Lig'de tek namağlup takım olarak yoluna lider devam eden Aytemiz Alanyaspor, 4. haftada mağlup ettiği Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.
Fenerbahçe, bu karşılaşmadan önceki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yine Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.
Antalyaspor'un Fenerbahçe maçında galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, bu sezon çıktığı 7. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta 3-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da şık bir gole imza atmıştı.
"FARKLI KAZANAMAMAMIZ ŞANSSIZLIĞIMIZ"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi yenerek ligde üst üste 2. kez kazanmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Antalyaspor'un Süper Lig'in en düşük bütçeli takımları arasında yer aldığını, ayrıca iyi bir ekip ve yönetime sahip olduğunu vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:
"Kadıköy'den 3 puanla dönmek çok büyük başarı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin, inanılmaz seyirci baskısı kurduğu sahasından üç puanla dönmek hepimizi çok mutlu etti. İstikrar açısından çok önemliydi. Kasımpaşa maçını 'iş kazası' olarak görmüştük. Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. İki maçta 6 puan bizim için çok önemliydi, bunu başardık. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Fenerbahçe'den daha çok pozisyonumuz vardı. Birkaç pozisyonumuz daha vardı. Onları da değerlendirebilseydik, maç farklı bir skora gidebilirdi. O da bizim şanssızlığımız."
Süğlün, genç futbolculara önem verdiklerini, 2-3 yıl sonra takımın ilk 11'inde altyapıdan yetişen 5-6 oyuncunun yer almasını hedeflediklerini kaydetti.
Aynı kentin takımı Aytemiz Alanyaspor'u "kardeş kulüp" olarak nitelendiren Murat Süğlün, "Alanyaspor, gerçekten çok sevdiğimiz bir camia. Kardeş kulübümüz Alanyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar inanılmaz işler başardı. Onlar adına çok gururluyuz, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
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