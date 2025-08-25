Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya son dakika haberleri: Anne ile kızını ayıran kaza | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Anne ile kızını ayıran kaza!

        Antalya'nın Finike ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Rabia Karakurt ağır yaralanırken, annesi 53 yaşındaki Ayşe Karakurt hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile kızını ayıran kaza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Karakurt'un (25) kullandığı motosiklet ile A.B.'nin (46) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

        YOLA SAVRULDULAR

        DHA'daki habere göre kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ve beraberindeki annesi Ayşe Karakurt (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNE KURTARILAMADI

        Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        KIZININ DURUMU AĞIR

        Rabia Karakurt'un durumunun ağır olduğu, A.B.'ye ise ayakta müdahale edildiği öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü A.B. ifadesi için karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa