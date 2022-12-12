O anlar kamerada! Antalya uçağı 2 saat havada bekledi! Konya'ya indi!

DHA'da yer alan habere göre daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı.

Havada onlarca kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi. Uçağın sorti yaptığı ve havada kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.