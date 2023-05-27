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Antalya 2. tur Seçim Sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Antalya seçim sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Antalya seçim sonuçları için geri sayım başladı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, 2. tur için sandık başına gidiyor. Oy sayımının bitmesinin ardından Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları YSK tarafından duyurulacak. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı da açıklanacak. İşte, Antalya Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs'ta günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy oranına ulaşamamasıyla seçimler ikinci tura kaldı. Milyonlarca seçmen, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur için yeniden sandık başına gidiyor. Bu noktada Antalya seçim sonuçları gündeme geldi. Peki, Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte 28 Mayıs 2023 Antalya seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

  • ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Antalya Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Antalya Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Antalya ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Antalya Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Antalya Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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