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Antalya Seçim Sonuçları 2023: Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Antalya seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlar, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Yurt içi ve yurt dışında kullanılan oyların sayımının sona ermesiyle Antalya seçim sonuçları da belli olacak. İşte "Antalya cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?" sorusunun cevabı ve 2023 Antalya seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Antalya seçim sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye, 14 Mayıs itibarıyla sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Genel Seçimlerde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak iken; toplamda 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde sayımların sona ermesinin ardından Antalya seçim sonuçları da belli olacak. Peki, Antalya'da kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Antalya seçim sonuçlarına dair güncel bilgiler...

  • ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Antalya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Antalya Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Antalya Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

     

    ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ANTALYA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Antalya  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ANTALYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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