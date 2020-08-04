Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı

Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 55, deniz suyunun 30 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında denize girdi.Bayram süresince yaşanan yoğunluğun azaldığı sahillerde güneşlenen ve denize girenlerin çoğunun maske takmadığı ancak sosyal mesafeye riayet ettikleri dikkati çekti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."