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21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Richard Clayderman ile başladı. Konser öncesi festivale gösterilen ilgi nedeniyle tüm Antalyalılara ve sanatseverlere teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Festivalimiz bizleri bir kez daha insanlığın ortak dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi. İki hafta boyunca, notalara ruhlarını katan yerli ve yabancı birçok sanatçıyı, müzik insanını ve sanatseveri güzel şehrimizde ağırlamanın sevincini yaşayacağız. Müziğin notaları hepimizin ruhuna dokunacak, dokunduğu her şeyi iyileştirecek ve güzelleştirecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bir ilham kaynağı olan festivalimiz, tüm dünyanın yaşadığı salgın günlerinde, ülkemizin geçirdiği yangın felaketinin ve doğal afetlerin ardından, bizlere de moral kaynağı olacak" dedi.

Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından sahneye çıkan efsane isim, Antalya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve konsere gelenlere Türkçe teşekkür etti. 2 saat boyunca sahnede kalan Richard Clayderman, sempatik tavırları ve esprileriyle geceye renk kattı. Konserin en renkli anları ise Clayderman'nın seyircilere notalarını ve mendilini vermesi oldu.