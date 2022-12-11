Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Antalya Piyano Festivali'nde flamenko rüzgarı - Magazin haberleri

Antalya Piyano Festivali'nde flamenko rüzgarı

22'inci Antalya Uluslararası Piyano Festivali, sahnesinde Diego Valdivia'yı ağırladı. Ünlü müzisyen, 'Memleketim' şarkısını çaldı

Giriş: 11.12.2022 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya Piyano Festivali'nde flamenko rüzgarı - Magazin haberleri
Antalya Piyano Festivali'nde flamenko rüzgarı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan 22. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, dün akşam sahnesinde müzisyen Diego Valdivia'yı ağırladı.

Türkiye'deki ilk konserini geçtiğimiz yıllarda yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde veren İspanyol piyanist, seyircileri “İyi akşamlar Antalya, teşekkürler” sözleriyle selamladı. Valdivia'ya, sahnede 6 Flamenko dansçısı eşlik etti.

"SENİ SEVİYORUM ANTALYA"

Renkli anlara sahne olan konserinde ‘Memleketim’ şarkısını çalan Diego Valdivia, Türkçe konuşarak “Seni seviyorum Antalya, kalpten” ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, Diego Valdivia’ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Yaptığı konuşmada Piyano Festivali’ne gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm sanatseverlere teşekkür eden Muhittin Böcek, Antalya’nın kültür ve sanatın da başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?
Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?
Otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı!
Otoparklar, trafikten men edilen taksilerle doldu taştı!
Okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımına soruşturma!
Okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımına soruşturma!
Pazar kahvaltılarınız için asla yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlayacağınız pişi tarifi: İşte puf puf kabaran pişinin püf noktası!
Pazar kahvaltılarınız için asla yağ çekmeyen 10 dakikada hazırlayacağınız pişi tarifi: İşte puf puf kabaran pişinin püf noktası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.