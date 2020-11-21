Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar, sahilinde güneşli hava

Kaş ilçesi Kemer Mahallesi'nin kırsal kesimindeki Kabasekisi mevkisinde besicilik yapanlar, bölge karla kaplanınca hayvanlarına yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Besicilerden Ramazan Taşkıran, AA muhabirine, kar nedeniyle zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını ifade etti.
Karın bu yıl erken yağdığını belirten Taşkıran, "Her sene aralık ayına kadar burada kalırdık. Bu yıl kar yağışı sürpriz oldu, her yeri kapladı. Hayvanları besleyecek yeşillik kalmadı. Kar böyle devam ederse Kemer'e ineceğiz." diye konuştu.
İlyas Taşkıran ise kar yağışı dolayısıyla otlara ulaşmanın zorlaştığını dile getirdi.
- Kasımda deniz keyfi
Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken Antalya'nın sahil kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanıyor.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nden denize girmenin keyfini çıkardı.
Bazıları palmiye ağaçlarının arasında yürüyüş yaparken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı, bisiklet sürdü, kitap okudu.
- 20 yaş altı gençlerin güneş keyfi
Öte yandan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 20 yaş altı gençler, saat 13.00 itibarıyla dışarı çıktı.
Cumhuriyet Meydanı, tarihi Kaleiçi ve Işıklar Caddesi'nde yürüyüş yapan gençler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi. Burada paten kayan, bisiklet süren gençler, eğlenceli vakit geçirdi.
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