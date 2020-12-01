Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Valilik makamında düzenlenen törende, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca arasında tarımsal eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini öngören protokol imzalandı.
- Online eğitimler düzenlenecek
Protokole göre, Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli çevrimiçi eğitimler ücretsiz düzenlenecek. Protokol kapsamında eğitimlerin yanı sıra, tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.
Antalya başta olmak üzere 81 ilin coğrafi işaret almış veya almak için başvuru yapılmış ürünleri ile o yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapmanın hedeflendiği çalışmada, pazar ağını genişletmek amacıyla sosyal medya üzerinden programlar düzenlenecek.
Vali Yazıcı, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, tarımsal alanda eğitimin öneminin arttığını vurguladı. İki kurum arasında yapılan iş birliğinin tarımsal eğitimi üst düzeye çıkaracağını belirten Yazıcı, 20 bin kişiye ulaşan Zeytin Mektebi'ni örnek göstererek, bu tür çalışmaların devamını beklediklerini kaydetti.
- "Antalya aynı zamanda tarım kenti"
Antalya'nın tarımda bilgi birikiminin en yüksek düzeyde kullanıldığı şehir olduğuna işaret eden Yazıcı, "Antalya yıllık 17 milyar liralık tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda. Antalya, sadece turizm kenti değil, üretim faaliyetleri, zenginliği bakımından da Türkiye'nin en önemli tarım kenti." ifadesini kullandı.
Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birçok alanda iş birliği yaptıklarını bildirdi. Protokolle eğitim programlarını geliştirerek devam ettireceklerini aktaran Çandır, pandemi döneminde eğitim çalışmaları ve diğer organizasyonların çevrimiçi yürütüleceğini belirtti.
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