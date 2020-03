AA

Antalya'nın yılkı atları kar üstünde görüntülendi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Beydağları'nda grup halindeki yılkı atları- Yılkı atlarının ormanda tek sıra olması- Atların kar üstünde ilerlemesi ve yiyecek araması ve yem yemesi görüntüleri

Toros Dağları'nın batı uzantılarından, Antalya sınırları içerisinde yer alan Beydağları'nın yüksek kesimlerinde yaban hayatı için kış mevsimi yine çetin geçiyor.Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.Ormanın iç kesimlerinde yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek ararken görüntülendi.Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.- Popülasyonu artıyorDaha önce görev yaptığı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde yaban hayatı üzerine çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Yolcu, AA muhabirine, Toroslar'da yılkı popülasyonunun yıllar itibarıyla arttığını söyledi.Bölgedeki yılkı varlığının, tarım ve ormancılık işlerinde makine kullanımına geçilmesiyle daha önce yük hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katırların doğaya salıverilmesi üzerine oluştuğunu aktaran Yolcu, Toros Dağları ile Beydağları'nda yılkı varlığının yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu ifade etti.Sadece Beydağları'nın farklı bölgelerinde yılkı sayılarının 200-300'den fazla olabileceğini anlatan Yolcu, "Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor. Bu hayvanları direkt avlayacak çok fazla yırtıcısı yok. Sadece kurtlar, sınırlı sayıda belki genç tayları avlayabilir. O nedenle rahat çoğalabiliyorlar." diye konuştu.Halil İbrahim Yolcu, her zaman karşılaşılmayan yılkıları görüntülemenin özel bir an olduğunu, atların karla birlikte eşsiz bir seyir keyfi verdiklerini de kaydetti.