İÇ KISMI HARABEYİ ANDIRIYOR

Kentte yıllarca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan ve herkesin dışardan görebildiği kulenin içi ve üst kısımları, 2020 yılında ilk defa DHA tarafından görüntülendi. Kulenin 20 metreyi bulan en yüksek noktasında dört tarafa bakan tarihi saatleri, eskiden kullanıldığı düşünülen ve saat başı ses çıkartan çan benzeri düzeneği ve en üst katındaki sivil savunma sinyali amaçlı uyarı aracı bulunuyor. Tarihi yapının 8 metreye kadar olan kısmının beton dökülerek toprak altında bırakıldığı, üst kısımlarının ise bakımsızlıktan harabeyi andırdığı görüldü.