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        Haberler Yaşam Antalya'nın rengarenk halı ve kilim tarlası Döşemealtı! Görenler hayran kalıyor!

        Antalya'nın rengarenk halı ve kilim tarlası Döşemealtı! Görenler hayran kalıyor!

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden el emeği ile üretilen halı ve kilimleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde güneş altında kurutularak tarlalarda sergileniyor. Rengarenk halılar görsel bir şölen yaratıyor.

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 10:30
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          TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE HALI GETİRİLİYOR

          Antalya'nın Döşemealtı ilçesine dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halılar ve kilimler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarılıyor ve tarlalara seriliyor.

        • 2

          GÜNEŞTE ALTINDA RENGİ PASTELE ÇEVRİLİYOR

          Halı ve kilimlerin güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi sağlanıyor. Günün belirli saatlerinde halı ve kilimler ters çevriliyor. Her halının güneşlenme süresi kalitesine göre değişiyor. Bazı halılar 10 gün bazıları ise 2 yıl kadar güneşe maruz kalıyor.

        • 3

          BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP GÖRÜYOR

          Kışın halı ve kilimler depolara kaldırılıyor, yazın ise yeniden seriliyor. Halılara dünyanın birçok yerinden talep yağıyor.

        • 4

          EN ÇOK TALEP ABD'DEN GELİYOR

          En çok talep ABD'den geliyor. Bir halı 300 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Tarlalara yaklaşık 5 - 6 bin halı seriliyor. Daha sonra steril havuzlarda yıkanıyor ve mikroplardan arındırılıyor. Ardından paket yapılan halı dünyanın dört bir yanındaki alıcısına ulaştırılıyor.

        • 5

          Önceki yıllarda 60 bine yakın halı ve kilim işlenirken bu oran son yıllarda 15 bine kadar düştü. Köylerde halı ve kilim dokuyan insan azaldığı için ürün bulmak oldukça zorlaşıyor.

          Fotoğraflar ve kaynak: DHA, İHA

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