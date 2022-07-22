Antalya'da ormanlık alanda ceset bulundu

Belediye Caddesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ormana gelen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, cesedin üzerinden Serkan Yenievli'ye (36) ait kimlik çıktı.

Ceset, incelemenin ardından adli tıp morguna gönderildi.