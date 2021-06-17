Antalya’nın Kaş ilçesindeki limanda Akdeniz foku görüntülendi.

AA'nın haberine göre Kaş Limanı'na gelerek burada dinlendiği görülen foku balıkçılar tuttukları balıklarla besledi.

Bir süredir limanda olduğu bildirilen fokun sempatik hareketleri ilgi çekti.

Akdeniz fokunun limandaki bekleyişi çevredeki balıkçılar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.