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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Antalya'nın dört bir yanında festival coşkusu

        Antalya'nın dört bir yanında festival coşkusu

        Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Antalya'nın dört bir yanındaki etkinliklerle devam eden festival, 12 Kasım tarihine kadar sürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:23
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        • 1

          Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol’un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Antalya’da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde sergileniyor. Fotoğraflara verdiği görsel efektlerle büyük beğeni toplayan Mirza Kök, 'Bakış Açısı Manipülasyon Sergisi'ni Antalyalı sanatseverlerle buluşturuyor. ‘Bakış Açışı Manipülasyon’ sergisi 12 Kasım’a kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde görülebiliyor.

        • 2

          SİVAS DEVLET TİYATROSU ANTALYA KÜLTÜR YOLU’NDA
          Festival boyunca; Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından çeşitli oyunlar sahneye koyuluyor. Festival kapsamında önceki gün Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından ‘Peter Pan’ oyunu sahnelendi. 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sergilenen dünya klasiği ‘Peter Pan’ miniklerin ve ailelerin beğenisini topladı. Oyun, büyümek istemeyen ve hep çocuk kalmak isteyen ‘Peter Pan’ın maceralarını ele alıyor. Evinden ayrılıp kayıp çocukların yaşadığı Neverland’e giden Peter; peri arkadaşı TinkerBell ile beraber korsanlar, deniz kızları ve perilerle örülü bu masalsı dünyanın kapısını aralıyor ve çocukluğunun tadını çıkararak yaşamaya başlıyor. James Matthew Barrie’nın yazdığı oyun Can Gürzap çevirisi ve Ozan Kalkan rejisörlüğünde sahneye konuyor.

        • 3

          ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN ‘ŞEKERONYA’ MÜZİKALİ
          Antalya Devlet Opera ve Balesi; 'Şekeronya' oyununu 6 Kasım Pazartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sergiledi. Ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu ‘Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı ‘Şekeronya’ adlı çocuk müzikalinin müzikleri Murat Cem Orhan’a, librettosu Nazlı Zeynep Ergüven'e ait olup eseri Süleyman Tekin yönetirken koreografisini ise Berna Turhan İleri üstleniyor. Oyun 12 Kasım Cumartesi saat 14.00’te yeniden Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde olacak.

        • 4

          ETKİNLİKLER GENİŞ BİR YELPAZEYE SAHİP
          Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sergi ve konserlerin yanı sıra tiyatro, söyleşi, gastronomi şovları, sahne gösterileri atölyeler ve çocuk etkinlikleri de geniş bir kapsamla dokuz gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

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