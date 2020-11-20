Antalya'nın Akseki ilçesi karla beyaza büründü

AA

Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde gece başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi beyaza büründü.

Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde bekledi.

Bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekerek karın keyfini çıkardı.

Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü devam ettiği yolda, trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, vatandaşların kara yollarında yaşanabilecek buzlanma ile dona karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Alanya'dan Konya'ya giden Mustafa Yüksekkaya, dün Alanya'da denize girdiklerini, bir yanda deniz bir yanda kar keyfini yaşamanın çok güzel olduğunu söyledi.