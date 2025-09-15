Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya Müzesi'nde yıkım başladı | Son dakika haberleri

        Antalya Müzesi'nde eserlerin taşınmasının ardından yıkım başladı

        Antalya'da, içinde bulunan 100 bine yakın eserin uzman ekiplerce paketlenmesi ve taşınmasının ardından Arkeoloji Müzesi'nin yıkımına başlandı. 2026 yılı Kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Müzesi'nde yıkım başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı.

        Müze içerisindeki 200'ü büyük heykel ve lahitler olmak üzere toplamda 100 bin eser tek tek paketlenip 30 dönümlük müze bahçesinde oluşturulan konteynerlere yerleştirildi.

        Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ile takip edilen, kapıları mühürlenen konteynerlerdeki tarihi eserlerin zarar görmemesi için iklimlendirme sistemleri de uygulandı. Eserlerin taşınma işleminin tamamlanmasıyla müzenin yıkımına önceki gece başlandı.

        Gece saatlerinde 4 ekskavatörle başlatılan çalışmalarda ilk olarak kuzey bölümdeki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı.

        13 bin 500 metrekare büyüklüğünde, 11 bloktan oluşan müze yapısında eserlerin sergilendiği salonların olduğu kısımlar ile diğer bölümlerin kapı ve pencerelerinin sökümleri tamamlandı. Bu hafta boyunca diğer binaların yıkımının devam edeceği açıklandı.

        Müze içindeki 100 bine yakın eserin, uzman ekiplerce özel olarak paketlenmeleri ve müze bahçesindeki konteynerlere taşınması işlemleri ise yaklaşık 2 ay sürdü. Herakles lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin de aralarında olduğu 200'e yakın, birçoğu Perge Antik Kenti kazılarında bulunan büyük heykel ve lahitler, korumalı şekilde paketlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Habertürk Anasayfa