Antalya Müzesi açılış hazırlıklarında "Kovid-19" hassasiyeti

Akdeniz bölgesindeki çok önemli eserlerin sergilendiği, dünya çapındaki önemli arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı müze, 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.Açılış için titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, müze girişlerine dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi, bilet satış noktalarından sergi salonlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirten şeritler yapıştırıldı.Online bilet alarak, barkod okutup salonlara girme imkanı da sağlanan müzede, belediye ekipleri 500 bin yıllık buluntuların ve 2 bin yıllık heykellerin yer aldığı alanda dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Müze temizlik ekibi de fırçalar ve özel bezler yardımıyla heykellerin tozunu aldı.Maskesiz girişlerin yasak olacağı müzeye gelen ziyaretçiler, elleri kapıda dezenfekte edilip, ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınacak.- Ziyaretçiler en çok "Herakles Lahdi"ni sorduYılda 200 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzede, kaçak yollarla yurt dışına çıkarıldıktan sonra tekrar yurda getirilen eserler de büyük ilgi görüyor.Özellikle 1960'lı yıllarda Perge bölgesinden götürülen ve 2017'de yurda getirilen Herakles Lahdi, yabancı turistlerin en çok soru sorduğu eserler arasında bulunuyor.- Her dönemin izlerini görmek mümkünAntalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine, Türkiye'de sanal turla da gezilebilen müzenin her mevsim ilgi gördüğünü söyledi.Antalya Müzesi'nin dünyanın en büyük heykel koleksiyonuna sahip müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Demirel, "Özellikle Perge'den çıkan lahitlerin, heykellerin sergilendiği, tüm bölge tarihini kronolojik olarak yansıtan önemli bir müzeyiz. Yeni süreçte de buranın yine ziyaretçi akınına uğrayacağını düşünüyoruz. Her dönemin izlerini müzede görmek mümkün. Burası önemli eserlerin sergilendiği büyük bir müze. Ziyaretçilerimizin sağlığı için önemli tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.Giriş çıkışlarda kontrolün üst düzeyde tutulacağını vurgulayan Demirel, yoğun ziyaretçi alma kapasitesine sahip olmasına rağmen içeri aynı anda sadece 100 kişiyi alabileceklerini bildirdi.Demirel, müzedeki eserleri yurt dışından görmek için gelenlerin olduğunu kaydetti.