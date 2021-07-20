Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

AA

Bazı vatandaşlar daha önceden satın aldıkları kurbanlıkları kamyonetlere yükleyerek kesimhanelere götürürken, kimi vatandaşlar ise kurban pazarında kurulan kesimhaneyi tercih etti.

Fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık almak isteyenler pazarlarda hareketlilik oluşturdu.

Elindeki kurbanlıkları satan besiciler ise çadırlarını toplayarak dönüş yoluna geçti.

Muğla, Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar belirlenen alanlarda hijyen kurallarına uyarak kurbanlarını kesti. Zabıta ekipleri de kurallara uygun kesim yapılaması için denetim yaptı.

Kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak bayram sevinci paylaşıldı.

Öte yandan, Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni ise kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlarla Isparta Merkez Atatürk Parkı'nda yapıldı.