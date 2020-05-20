Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı

AA

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Aileler de çocukların mutlu oldukları anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Annesiyle parka gelen 8 yaşındaki Almila Demir, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- Muğla'da valilik bahçesi çocuklarla şenlendi

Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında istisna uygulamasıyla sokağa çıkan çocuklar için Valilik bahçesini açtı.

Burada çocuklarla bir araya gelen Civelek, onlara trafik eğitimi kitapları ve çeşitli hediyeler dağıttı. Evde kalan çocuklara sabır gösterdikleri için teşekkür eden Civelek, maske kullanılmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Marmaris'te çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü, kaykay kullandı. Bazı mahallelerdeki ara sokaklarda ise çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İlçede geçen hafta çocuklar için açılan meydan, plaj ve sahildeki yürüyüş yollarına girilmesine bu kez izin verilmedi. Sahil ve plajlardaki parklar da kapalı tutuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde de çocuklar sahilde yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi. Polis ekipleri, burada da çocukları ve aileleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da yeşil alanlara koşan çocuklar, parklarda oynayıp, güzel havanın tadını çıkardı. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla parka gelen çocuklar salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı. Sosyal mesafeye uyduğu gözlenen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Burdur'da özellikle park ve bahçelerde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocuklar, yoğunluk oluşturdu. Maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

,Süleyman Elçin,Ali Rıza Akkır,Sabri Kesen,Yalçın Çelen