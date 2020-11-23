Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 10.00'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, turizmin başkenti Antalya'da güneşli havayı park ve bahçeler ile sahillerde yürüyüş yaparak değerlendirdi.
Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan vatandaşlar, özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar bisiklete binerken bazıları da denize girmeyi tercih etti.
70 yaşındaki Ayşe Özer, sokağa çıkar çıkmaz hemen sokak hayvanlarını beslediğini ardından Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptıktan sonra denize girdiğini söyledi.
Özer, kısıtlamaya uyduğunu, saat 13.00 olmadan evine gireceğini belirtti.
- Muğla
Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu.
Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.
Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.
- Isparta
Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlar, Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.
Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, banklarda oturararak zaman geçirdi.
- Burdur
Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki parka vakit geçirmek ve hava almak için çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sosyal mesafeye uydu ve maske taktı.
Kentin çeşitli noktalarındaki banklarda oturan, bahçelerde de gezen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.
Çarşıda işlerini halletmek için dışarı çıkan bazı 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise saatler 13.00'ü göstermeden işlerini bitirmek için çabaladı.
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