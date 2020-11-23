Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 20 yaş ve altı çocuklarla gençler sokağa çıktı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, saat 13.00'te dışarıya çıkan 20 yaş ve altı gençlerle çocuklar, turizmin başkenti Antalya'da, güneşli havayı park ve bahçeler ile sahillerde yürüyüş yaparak değerlendirdi.
Konyaaltı Sahili'nde denize giren, top oynayan gençlerin, özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Bazı gençler paten kayarken bazıları da bisiklete binmeyi tercih etti.
- Muğla
Muğla ve turistik ilçelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altı bireyler, kendilerine tanınan sürede dışarıda olmanın keyfini yaşadı.
Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde saat 13.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan 20 yaş ve altı gençlerle çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Bazı çocuklar ve gençlerin de aileleri ile sahillerde eğlendikleri görüldü.
- Isparta
Isparta'da sokağa çıkan 20 yaş ve altı bireyler, Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden çocuklar ve gençler, oyun oynayarak ya da alışveriş yaparak kendilerine tanınan zamanın keyfini çıkardı.
- Burdur
Burdur Cumhuriyet Parkı'nda, kentin çeşitli park ve bahçelerinde vakit geçiren çocuklar ve gençlerin, maske ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Güneşli havayı fırsat bilen 20 yaş ve altı bireyler, daha çok yeşil alanları tercih etti.
Arkadaşlarıyla bir süre parklarda oyun oynayan çocuklar ve alışveriş yapan bazı gençler, kendilerine tanınan üç saatlik iznin keyfini çıkardı.
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