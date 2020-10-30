Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki firari FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antalya, İzmir, Denizli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.