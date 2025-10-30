Antalya Merkez - Saklıkent kaç kilometre? Antalya Merkez - Saklıkent arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya Merkez - Saklıkent kaç kilometre? Antalya Merkez - Saklıkent arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'nın zengin coğrafyası, "Saklıkent" ismini hem Beydağları'nın zirvesine hem de Eşen Çayı'nın oyduğu derin bir vadiye vermiştir. Bu isim benzerliği, sıkça bir kafa karışıklığına yol açsa da, aslında bölgenin ne kadar çeşitli ve zıt güzellikleri bir arada sunduğunun en somut kanıtıdır. Bir yanda, "Mart'ta kayak, Nisan'da deniz" sloganını gerçeğe dönüştüren, şehre sadece bir saatlik mesafedeki dağ cenneti; diğer yanda ise Likya'nın kalbinde, saatler süren manzaralı bir yolculuğun sonunda ulaşılan, görkemli bir doğa anıtı olan kanyon... Bu yazıda, bu iki popüler destinasyonu tamamen ayrı başlıklar altında ele alacak, her birine olan mesafeyi, ulaşım yollarını ve sundukları benzersiz maceraları detaylandırarak "Hangi Saklıkent'e gitmek istiyorsunuz?" sorusuna net bir yanıt veriyoruz.

REKLAM

REKLAM advertisement1

SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ (Dağdaki Saklı Kent)

Bu, Antalya şehir merkezine en yakın olan ve genellikle kış turizmi ile anılan Saklıkent'tir. Akdeniz'e en yakın kayak merkezlerinden biri olmasıyla ünlüdür.

ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya şehir merkezinden (örneğin Konyaaltı'ndan) Beydağları'nın zirvesinde yer alan Antalya Merkez - Saklıkent Kayak Merkezi kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 50 kilometredir. Bu kısa mesafe, onu günübirlik kayak kaçamakları için son derece popüler bir destinasyon haline getirir. Planlama yaparken Antalya Merkez - Saklıkent Kayak Merkezi kaç km sorusunu 50 km olarak baz alabilirsiniz.

ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ ARASI MESAFE NE KADAR? Antalya Merkez - Saklıkent Kayak Merkezi mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan manzaralı dağ yolunu da içerir. Antalya merkezden batıya, Konyaaltı üzerinden Çakırlar/Doyran yönüne doğru ilerlenir. Yol, Torosların eteklerine doğru tırmanışa geçer. Yolun tamamı asfalt olup, virajlı bir dağ yoludur. Kış aylarında kar yağışı nedeniyle yolda zincir takma zorunluluğu veya geçici kapanmalar yaşanabileceği için yola çıkmadan önce mutlaka yol durumunu kontrol etmek gerekir. REKLAM ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya Merkez - Saklıkent Kayak Merkezi ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, yol ve hava koşullarına bağlıdır. Normal hava koşullarında, 50 kilometrelik bu tırmanış yolculuğu özel araçla ortalama 1 saat ile 1 saat 30 dakika arasında sürer. Kar yağışının olduğu dönemlerde bu süre artabilir. SAKLIKENT KANYONU (Vadideki Saklı Kent) Bu, Fethiye ile Kaş arasında yer alan, Türkiye'nin en ünlü ve en büyük kanyonlarından biridir. Yaz aylarında serinlemek ve macera yaşamak için ziyaret edilir. ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KANYONU KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM? Antalya şehir merkezinden, Muğla ili sınırları içinde yer alan Antalya Merkez - Saklıkent Kanyonu kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 200 kilometredir. Görüldüğü gibi, bu mesafe kayak merkezine olan mesafenin dört katıdır. Planlama yaparken Antalya Merkez - Saklıkent Kanyonu kaç km sorusunu 200 km olarak baz almalısınız.

REKLAM ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KANYONU ARASI MESAFE NE KADAR? Antalya Merkez - Saklıkent Kanyonu mesafe ne kadar sorusu, Türkiye'nin en güzel manzaralı yollarından biri olan D400 karayolu üzerindeki bir yolculuğu tanımlar. Antalya'dan batı yönünde Kemer, Kumluca, Finike ve Demre istikametinde ilerlenir. Kaş'ı geçtikten sonra, Kınık mevkisine gelindiğinde Saklıkent tabelaları takip edilerek kuzeye, iç kesimlere doğru sapılır. Bu noktadan sonra yaklaşık 20 kilometrelik bir köy yolu ile kanyonun girişine ulaşılır. ANTALYA MERKEZ - SAKLIKENT KANYONU NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Antalya Merkez - Saklıkent Kanyonu ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, yolun uzunluğu ve geçtiği yerleşim yerleri nedeniyle daha uzundur. 200 kilometrelik bu mesafe, özel araçla, mola vermeden ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında sürmektedir. Antalya'dan "Saklıkent"e gitme planı yaparken, hangi macerayı yaşamak istediğinize karar vermeniz gerekir. Eğer kışın ortasında, şehre sadece 50 km uzaklıkta bir kar keyfi arıyorsanız, tercihiniz Saklıkent Kayak Merkezi olmalıdır. Eğer yazın sıcağından bunalıp, 200 km'lik manzaralı bir yolculuğun sonunda, dev bir kanyonun serin sularında macera dolu bir gün geçirmek istiyorsanız, gitmeniz gereken yer Saklıkent Kanyonu'dur. Her ikisi de adının hakkını veren, Antalya ve çevresinin sunduğu eşsiz coğrafi zıtlıkları ve zenginlikleri gözler önüne seren "saklı" cennetlerdir.