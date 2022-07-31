DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Ömer Faruk Nalbant'ın (24) cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi. Baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, önceki gece Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Nalbant'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında yaşamını yitirdi.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nalbant'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part-time çalıştığı belirtildi.

Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayıp, ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

"HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ"

Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi, memleketi Yalova'ya gönderildi. Nalbant için Çiftlikköy ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" dedi.

Nalbant'ın cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada görgü tanıkları, polisteki ifadelerinde 2 aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi.