Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı

İHA

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeni ile Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Dün gece saat 22.00 sıralarında tırların geçişine izin verilmeyen yolda bugün saat 14.00 sıralarında tırların da geçişine izin verilerek kontrollü şekilde devam eden trafik bin 825 metre rakımlı Alacabel’de yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile yeniden kapatıldığı bildirildi. Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel’de ise kar kalınlığı yer yer 50-70 santimetreye ulaştı.





Gece saat 20.00 civarında başlayan kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu. 1825 metre rakımlı Alacabel’de ise 70 santimetreye ulaştığı bildirildi Karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine gece saat 22.00sıralarında kapatılmıştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri de dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinaları ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.