Antalya kıyılarında süren arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Finike kıyılarında daha önce belgeledikleri batıkların üzerinde son iki yılda değişiklik olup olmadığını kontrol etmek ve yeni keşifler için daldıklarını aktaran Öniz, "Yeni batıklar araştıracağız, yeni arkeolojik eserler belgeleyeceğiz. Yerini bildiğimiz batıklara korsan dalış yapılmış mı? Eserde bozulma var mı? Onu anlayacağız" diye konuştu.