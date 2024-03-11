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        Haberler Gündem Antalya İmsakiye Takvimi 2024: Antalya'da ilk iftar saat kaçta, sahura ne zaman kalkılacak?

        2024 Antalya İmsakiye Takvimi: Antalya'da ilk iftar saat kaçta, sahura ne zaman kalkılacak?

        Antalya imsakiye takvimi ile, iftar ve sahur saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayan 'On bir ayın sultanı' Ramazan 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan öncesinde Diyanet tarafından yayımlanan il il imsakiye takvimi ile Antalya sahur ve iftar vakitleri de netlik kazanmış oldu. İşte 2024 Antalya İmsakiye Takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:26
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        • 1

          On bir ayın sultanı Ramazan için sona erdi. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başladı. Diyanet İşleri il il imsakiye takvimini her yıl olduğu gibi bu sene de paylaştı. Bu kapsamda Antalya iftar ve sahur saatleri belli olmuş oldu. Peki, Antalya'da ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet ile 2024 Antalya İmsakiye Takvimi...

        • 2

          ANTALYA İLK İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

          11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü

          Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

          Antalya İftar Vakti: 19:08

          Antalya Teravih Namazı Vakti: 20:22

          2024 ANTALYA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 4

          2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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